Повідомлення правоохоронцям про пограбування надійшло від самого постраждалого. Інцидент трапився на вулиці Михайла Бойчука. Власник житла повернувся додому і помітив, що його сейф пошкоджено, а чимала сума грошей зникла.
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"Домушником" виявився товариш
На місце події одразу ж вирушила слідчо-оперативна група. Поспілкувавшись із постраждалим, вона встановила, що до злочину може бути причетним його знайомий іноземець 1975 року народження.
Цей чоловік мав доступ до житла потерпілого й вирішив скористатися його відсутністю. Сейф він відкрив за допомогою інструментів і забрав звідти долари.
Спіймали в останній момент
Правоохоронці швидко встановили, де перебуває підозрюваний, і затримали його на летовищі в Одесі. Іноземець якраз збирався покинути Україну. Під час огляду у чоловіка знайшли вкрадені гроші.
Ласий до чужих грошей позбудеться свободи і майна
За фактом крадіжки слідчі вже відкрили кримінальне провадження. Тепер правопорушнику загрожує до 12 років в'язниці та конфіскація майна. Іноземцю вже повідомили про підозру і мають взяти під варту.
Ресторанна банда: схожий випадок
У Києві затримали трьох крадіїв, які крали гаманці у людей в ресторані. Злочинці прикидалися звичайними відвідувачами й обирали собі "мішенями" тих, хто сидів неподалік.