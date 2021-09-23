Сообщение правоохранителям об ограблении поступило от самого пострадавшего. Инцидент произошел на улице Михаила Бойчука. Владелец жилья вернулся домой и заметил, что его сейф поврежден, а немалая сумма денег исчезла.

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"Домушником" оказался товарищ

На место происшествия сразу же отправилась следственно-оперативная группа. Пообщавшись с пострадавшим, она установила, что к преступлению может быть причастен его знакомый иностранец 1975 года рождения.

Этот мужчина имел доступ к жилью потерпевшего и решил воспользоваться его отсутствием. Сейф он открыл с помощью инструментов и забрал оттуда доллары.

Поймали в последний момент

Правоохранители быстро установили, где находится подозреваемый, и задержали его на аэродроме в Одессе. Иностранец как раз собирался покинуть Украину. Во время осмотра у мужчины нашли украденные деньги.

Падкий к чужим деньгам лишится свободы и имущества

По факту кражи следователи уже открыли уголовное производство. Теперь правонарушителю грозит до 12 лет тюрьмы и конфискация имущества. Иностранцу уже сообщили о подозрении и должны взять под стражу.

Ресторанная банда: похожий случай

В Киеве задержали трех воров, которые воровали кошельки у людей в ресторане. Преступники прикидывались обычными посетителями и выбирали себе "мишенями" тех, кто сидел неподалеку.