Підроблену готівку помітили у магазині алкогольних напоїв. Касир звернувся до поліції.

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Поліція переглянула камери відеоспостереження. Таким чином вирахували чоловіка, який розплачувався фальшивими грошима. Це був співробітник окремого батальйону патрульно-постової служби поліції Управління МВС у Новоросійську.

Чоловік у всьому зізнався

На допиті правоохоронець розповів, що вночі 28 серпня викрав у затриманого 30 тисяч рублів. Ймовірно, він думав, що гроші були справжні.

У декількох магазинах чоловік витратив 25 тисяч фальшивих рублів. Ще 5 тисяч у нього вилучили в ході огляду його будинку.

Поліцейського відсторонили

Наразі правоохоронця відсторонили від служби. Призначили службову перевірку.

Якщо вину поліцейського доведуть, його звільнять з органів. Крім того, призначать покарання, його керівників притягнуть до суворої дисциплінарної відповідальності.

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