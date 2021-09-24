Злоумышленники заранее спланировали свое преступление, ведь выжидали подходящий момент для ограбления. Они специально сели возле мужчины, который разговаривал с товарищем.

Актуально В Киеве мужчина ворвался в салон красоты и пытался украсть ноутбук



Пока пострадавший общался с другом, из его сумки вытащили деньги / Фото полиции Киева

Один был на страже, другой – воровал

Как рассказали в полиции, подозреваемые четко распределили между собой роли. Пока один злоумышленник наблюдал, чтобы жертва не заметила кражи, другой по его "сигналу" начал действовать. В конце концов иностранцы украли из сумки мужчину почти 9 тысяч гривен.



Ресторан на Печерске, где совершили ограбление / Фото полиции Киева

Нажиться не получилось

Правоохранители сразу же задержали обоих грабителей 1991 и 1992 годов рождения. Кстати, один из них ранее уже имел судимость за такое же преступление.

Сейчас молодым людям грозит до пяти лет лишения свободы. Их подозревают в краже по предварительному сговору группой лиц. Злоумышленникам вскоре будут избирать меру пресечения.



Полиция поймала воров с поличным / Фото полиции Киева



Один из злоумышленников уже имеет судимость за грабеж / Фото полиции Киева

Ловкий беглец со 105 тысячами долларов

Киевские полицейские задержали в аэропорту Одессы иностранца, который украл из сейфа своего товарища 105 тысяч долларов. У мужчины был доступ к квартире знакомого, и он решил воспользоваться его отсутствием.