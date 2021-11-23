З першим снігом: у Києві за вечір сталася величезна кількість аварій

Погіршення погодних умов та випадіння першого снігу одразу відобразилося на статистиці ДТП у Києві. З 17:00 до 22:00 23 листопада патрульні поліцейські зафіксували понад 25 аварій.

Більшості ДТП, які сталися через снігопад, можна було б уникнути, якби водії вчасно "перевзулися" у зимню гуму. За словами першого заступника Департаменту патрульної поліції Олексія Білошицького, кількість викликів на аварії підтверджує те, що багато автовласників заздалегідь не подбали про власну безпеку.

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Правоохоронець нагадав тим, хто ще не змінив шини, про термінову необхідність це зробити.

Вечір свідків літньої гуми

Один з очільників патрульної поліції нагадав водіям про те, що за температури нижче +7 градусів літні шини втрачають свою гнучкість та дубіють, що перетворює їх на ковзани.

Це цілком може призвести до неконтрольованого заносу автівок, що й бачили численні столичні водії ввечері 23 листопада.

У соцмережах падіння першого снігу у Києві охрестили вечером свідків літньої гуми, оскільки саме водії з нею становили найбільшу небезпеку на дорогах та створювали більшість аварій у місті.



Не шукайте виправдання, чому для вашого авто не потрібні зимові шини. Адже, якщо ви турбуєтесь про власну безпеку і комфорт, вони точно потрібні,

– підкреслив Білошицький.

Свої слова заступник очільника патрульної поліції підтвердив фотографією однієї з ДТП, яка сталася у Києві. Власник позашляховика серйозно зім'яв передню частину машини саме через втрату контролю над автівкою на літній гумі.



Чергова ДТП через літні шини / Фото Олексія Білошицького