Під Борисполем позашляховик врізався в дерево: у лікарні опинилося двоє людей

На Бориспільщині сталася серйозна аварія, у якій постраждали двоє людей. Ввечері 9 січня авто Kia Sorento на повній швидкості врізалося в дерево.

Це трапилося приблизно о 19:00 на автошляху Н-08 Бориспіль – Золотоноша. Відомо, що за кермом позашляховика був комерційний директор столичної будівельної компанії.

Актуально У Києві на слизькій дорозі сталася лобова ДТП з авто та мікроавтобусом



Аварія сталася через те, що водій втратив керування авто / Фото поліції Київської області

Авто стало некерованим через негоду

В поліції розповіли, що водій їхав у напрямку Борисполя. Однак, імовірно через погіршення погоди, він втратив керування машиною і влетів у стовбур дерева. Через отримані травми його та 33-річну пасажирку доправили до лікарні.

На місце автотрощі приїхала слідчо-оперативна група. Вона розслідуватиме обставини та причини автопригоди.

Сила удару була такою великою, що автівку повністю сплющило: двері, капот та всю передню частину погнуло об стовбур.



Від удару машину сильно понівечило / Фото поліції Київської області

Текст публікації поліції Київської області:

9 січня приблизно о 19 годині на автошляху Н-08 зі сполученням Бориспіль – Золотоноша 43-річний комерційний директор будівельної компанії з Києва, рухаючись в напрямку міста Бориспіль не впорався з керуванням автомобілем Kia Sorento та допустив зіткнення з деревом.

Внаслідок автопригоди водій та 33-річна пасажирка отримали тілесні ушкодження, їх доправили до Бориспільської лікарні.

На місці події працювала слідчо-оперативна група Бориспільського районного управління поліції. Поліцейські встановлюють обставини події.

Шановні водії, дотримуйтесь правил дорожнього руху! Будьте обережні та звертайте увагу на погіршення погодних умов!