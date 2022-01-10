Это случилось примерно в 19:00 на автодороге Н-08 Борисполь – Золотоноша. Известно, что за рулем внедорожника был коммерческий директор столичной строительной компании.

Актуально В Киеве на скользкой дороге произошло лобовое ДТП с авто и микроавтобусом



Авария произошла из-за того, что водитель потерял управление авто / Фото полиции Киевской области

Авто стало неуправляемым из-за непогоды

В полиции рассказали, что водитель ехал в направлении Борисполя. Однако, вероятно из-за ухудшения погоды, он потерял управление машиной и влетел в ствол дерева. Из-за полученных травм его и 33-летнюю пассажирку доставили в больницу.

На место аварии приехала следственно-оперативная группа. Она будет расследовать обстоятельства и причины ДТП.

Важно! Сила удара была такой большой, что машину полностью сплющило: дверь, капот и всю переднюю часть погнуло о ствол.



От удара машину сильно искорежило / Фото полиции Киевской области

Текст публикации полиции Киевской области:

9 января примерно в 19 часов на автодороге Н-08 с сообщением Борисполь – Золотоноша 43-летний коммерческий директор строительной компании из Киева, двигаясь в направлении города Борисполь, не справился с управлением автомобилем Kia Sorento и допустил столкновение с деревом.

В результате ДТП водитель и 33-летняя пассажирка получили телесные повреждения, их доставили в Бориспольскую больницу.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа Бориспольского районного управления полиции. Полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего.

Уважаемые водители, соблюдайте правила дорожного движения! Будьте осторожны и обращайте внимание на ухудшение погодных условий!