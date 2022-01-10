Это случилось примерно в 19:00 на автодороге Н-08 Борисполь – Золотоноша. Известно, что за рулем внедорожника был коммерческий директор столичной строительной компании.
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Авария произошла из-за того, что водитель потерял управление авто / Фото полиции Киевской области
Авто стало неуправляемым из-за непогоды
В полиции рассказали, что водитель ехал в направлении Борисполя. Однако, вероятно из-за ухудшения погоды, он потерял управление машиной и влетел в ствол дерева. Из-за полученных травм его и 33-летнюю пассажирку доставили в больницу.
На место аварии приехала следственно-оперативная группа. Она будет расследовать обстоятельства и причины ДТП.
От удара машину сильно искорежило / Фото полиции Киевской области
Текст публикации полиции Киевской области:
9 января примерно в 19 часов на автодороге Н-08 с сообщением Борисполь – Золотоноша 43-летний коммерческий директор строительной компании из Киева, двигаясь в направлении города Борисполь, не справился с управлением автомобилем Kia Sorento и допустил столкновение с деревом.
В результате ДТП водитель и 33-летняя пассажирка получили телесные повреждения, их доставили в Бориспольскую больницу.
На месте происшествия работала следственно-оперативная группа Бориспольского районного управления полиции. Полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего.
Уважаемые водители, соблюдайте правила дорожного движения! Будьте осторожны и обращайте внимание на ухудшение погодных условий!