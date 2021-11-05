Під Броварами сталася серйозна аварія з автобусом, постраждали діти – фото з місця пригоди

5 листопада 2021 , 19:33
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Джерело:

фейсбук Броварського районного управління поліції

У селі Погреби під Броварами сталася аварія, в якій постраждали троє дітей та двоє дорослих. У п'ятницю, 5 листопада, там зіштовхнулися рейсовий автобус БАЗ та авто Volkswagen Transporter.

Повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду поліцейські отримали о 13:30. Вони одразу ж виїхали на місце події разом із медиками.

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Водій авто не надав перевагу в русі автобусу і врізався у нього / Фото Броварського районного управління поліції

Як трапилася автотроща

  • Водій Volkswagen Transporter під час розвороту не надав перевагу в русі автобусу "Київ – Пухівка".
  • В результаті він спровокував аварійну ситуацію і допустив зіткнення.
  • П'ятьох потерпілих людей доправили до місцевої лікарні з різними травмами.


З місця пригоди 5 людей госпіталізували до лікарні / Фото Броварського районного управління поліції


Рейсовий автобус отримав серйозні пошкодження через зіткнення з автівкою / Фото Броварського районного управління поліції

Шалені перегони водія під наркотиками і поліції: резонансна ДТП у Києві

У Києві 20-річний молодик під впливом наркотиків влаштував втечу від екіпажу поліції. Він спровокував аварію, зніс кілька яток на ринку і вилетів на зустрічну смугу, де двічі перекинувся. Після цього хлопець почав утікати від правоохоронців дворами, але потрапив у руки до небайдужого перехожого.

Текст публікації Броварського районного управління поліції:

Поліцейські Броварщини встановлюють обставини дорожньо-транспортної пригоди, в якій постраждали троє неповнолітніх та двоє дорослих

Сьогодні о 13:30 годині до Броварського районного управління поліції надійшло повідомлення про те, що в селі Погреби сталась дорожньо-транспортна пригода за участі рейсового автобуса БАЗ та автомобіля Volkswagen Transporter.

Як з'ясували правоохоронці, водій автомобіля Volkswagen Transporter здійснюючи маневр розвороту не надав переваги у русі автобусу зі сполученням "Київ – Пухівка", внаслідок чого відбулося зіткнення.

Наразі двох дорослих та трьох неповнолітніх доправили до місцевої лікарні. На місці події працюють працівники Броварського районного управління поліції та медики. Правоохоронці встановлюють усі обставини події.

Автор: Вікторія Довгань