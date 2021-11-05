Під Броварами сталася серйозна аварія з автобусом, постраждали діти – фото з місця пригоди

У селі Погреби під Броварами сталася аварія, в якій постраждали троє дітей та двоє дорослих. У п'ятницю, 5 листопада, там зіштовхнулися рейсовий автобус БАЗ та авто Volkswagen Transporter.

Повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду поліцейські отримали о 13:30. Вони одразу ж виїхали на місце події разом із медиками.

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Водій авто не надав перевагу в русі автобусу і врізався у нього / Фото Броварського районного управління поліції

Як трапилася автотроща

Водій Volkswagen Transporter під час розвороту не надав перевагу в русі автобусу "Київ – Пухівка".

В результаті він спровокував аварійну ситуацію і допустив зіткнення.

П'ятьох потерпілих людей доправили до місцевої лікарні з різними травмами.



З місця пригоди 5 людей госпіталізували до лікарні / Фото Броварського районного управління поліції



Рейсовий автобус отримав серйозні пошкодження через зіткнення з автівкою / Фото Броварського районного управління поліції

Шалені перегони водія під наркотиками і поліції: резонансна ДТП у Києві

У Києві 20-річний молодик під впливом наркотиків влаштував втечу від екіпажу поліції. Він спровокував аварію, зніс кілька яток на ринку і вилетів на зустрічну смугу, де двічі перекинувся. Після цього хлопець почав утікати від правоохоронців дворами, але потрапив у руки до небайдужого перехожого.

Текст публікації Броварського районного управління поліції:

Поліцейські Броварщини встановлюють обставини дорожньо-транспортної пригоди, в якій постраждали троє неповнолітніх та двоє дорослих

Сьогодні о 13:30 годині до Броварського районного управління поліції надійшло повідомлення про те, що в селі Погреби сталась дорожньо-транспортна пригода за участі рейсового автобуса БАЗ та автомобіля Volkswagen Transporter.

Як з'ясували правоохоронці, водій автомобіля Volkswagen Transporter здійснюючи маневр розвороту не надав переваги у русі автобусу зі сполученням "Київ – Пухівка", внаслідок чого відбулося зіткнення.

Наразі двох дорослих та трьох неповнолітніх доправили до місцевої лікарні. На місці події працюють працівники Броварського районного управління поліції та медики. Правоохоронці встановлюють усі обставини події.