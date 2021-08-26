Під Києвом чоловік встромив стамеску в живіт коханцю дружини

36-річного мешканця села біля Бородянки на Київщині підозрюють у спробі вбивства товарища, якого він спіймав у ліжку з власною дружиною. Чоловік наніс опоненту кілька ударів стамескою.

Правоохоронці про скоєння злочину дізналися від лікаря, який надавав допомогу потерпілому. Коханця жінки госпіталізували до реанімації.

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Зловмисника ж затримали.

Перебуває під домашнім арештом



36-річного чоловіка можуть посадити на 15 років / Фото поліції Київської області

За даними слідства, мешканець селища Качали повернувся додому та не знайшов там свою дружину.

Чоловік вирішив шукати її по селищу та зайшов до будинку свого друга.

Жінку він знайшов в обіймах товариша, після чого неабияк розлютився.

Зловмисник схопив стамеску та кілька разів вдарив опонента у груди та живіт.



Поранення чоловіку зловмисник наніс стамескою / Фото поліції Київської області

З 4 важкими пораненнями потерпілого госпіталізували до лікарні в Бородянці. За фактом злочину поліцейські відкрили кримінальне провадження за статтею про замах на умисне вбивство.

Суд обрав затриманому запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Якщо чоловіка визнають винним у суді, йому загрожуватиме від 7 до 15 років ув'язнення.