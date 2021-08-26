Правоохоронці про скоєння злочину дізналися від лікаря, який надавав допомогу потерпілому. Коханця жінки госпіталізували до реанімації.
Дивіться також Пара рецидивістів із надмірною жорстокістю пограбувала бабусю з Дніпропетровщини
Зловмисника ж затримали.
Перебуває під домашнім арештом
36-річного чоловіка можуть посадити на 15 років / Фото поліції Київської області
- За даними слідства, мешканець селища Качали повернувся додому та не знайшов там свою дружину.
- Чоловік вирішив шукати її по селищу та зайшов до будинку свого друга.
- Жінку він знайшов в обіймах товариша, після чого неабияк розлютився.
- Зловмисник схопив стамеску та кілька разів вдарив опонента у груди та живіт.
Поранення чоловіку зловмисник наніс стамескою / Фото поліції Київської області
З 4 важкими пораненнями потерпілого госпіталізували до лікарні в Бородянці. За фактом злочину поліцейські відкрили кримінальне провадження за статтею про замах на умисне вбивство.
Суд обрав затриманому запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.
Якщо чоловіка визнають винним у суді, йому загрожуватиме від 7 до 15 років ув'язнення.