Правоохоронці про скоєння злочину дізналися від лікаря, який надавав допомогу потерпілому. Коханця жінки госпіталізували до реанімації.

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Зловмисника ж затримали.

Перебуває під домашнім арештом


36-річного чоловіка можуть посадити на 15 років / Фото поліції Київської області

  • За даними слідства, мешканець селища Качали повернувся додому та не знайшов там свою дружину.
  • Чоловік вирішив шукати її по селищу та зайшов до будинку свого друга.
  • Жінку він знайшов в обіймах товариша, після чого неабияк розлютився.
  • Зловмисник схопив стамеску та кілька разів вдарив опонента у груди та живіт.


Поранення чоловіку зловмисник наніс стамескою / Фото поліції Київської області

З 4 важкими пораненнями потерпілого госпіталізували до лікарні в Бородянці. За фактом злочину поліцейські відкрили кримінальне провадження за статтею про замах на умисне вбивство.

Суд обрав затриманому запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Якщо чоловіка визнають винним у суді, йому загрожуватиме від 7 до 15 років ув'язнення.