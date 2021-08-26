Правоохранители о совершении преступления узнали от врача, который оказывал помощь пострадавшему. Любовника женщины госпитализировали в реанимацию.

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Злоумышленника же задержали.

Находится под домашним арестом



36-летнего мужчину могут посадить на 15 лет / Фото полиции Киевской области

По данным следствия, житель поселка Качалы вернулся домой и не нашел там свою жену.

Мужчина решил искать ее по поселку и зашел в дом своего друга.

Женщину он нашел в объятиях друга, после чего изрядно разозлился.

Злоумышленник схватил стамеску и несколько раз ударил оппонента в грудь и живот.



Ранения мужчине злоумышленник нанес стамеской / Фото полиции Киевской области

С 4 тяжелыми ранениями пострадавшего госпитализировали в больницу в Бородянке. По факту преступления полицейские открыли уголовное производство по статье о покушении на умышленное убийство.

Суд избрал задержанному меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Если мужчину признают виновным в суде, ему грозит от 7 до 15 лет заключения.