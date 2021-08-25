Під Києвом чоловік зламав ніс дівчинці та порізав ножем маленького хлопчика

25 серпня 2021 , 16:30
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Джерело:

поліція Київської області

26-річний мешканець Київщини вдерся до приватного будинка в Глевасі та цілеспрямовано пройшов до дитячої кімнати. Там він напав на 14-річну дівчинку та 8-річного хлопчика.

Поліцейські дізналися про злочин від 37-річної власниці будинку, до якої вліз зловмисник. Вона розповіла правоохоронцям, що вночі почула крик з дитячої кімнати.

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Коли дорослі прибігли до дітей, чоловік почав тікати з кімнати.

Світить довічне

  • Слідчі з'ясували, що зловмисник вдарив по обличчю кулаком 14-річну дівчинку, а 8-річному хлопцю наніс ножове поранення грудей. 
  • Потерпілих госпіталізували до лікарні медики швидкої, а правоохоронці почали встановлювати особу злочинця.
  • Неподалік від місця інциденту поліцейські схопили ймовірного підозрюваного. Ним виявився 26-річний мешканець Бучанського району Київської області.


Ніж, з яким чоловік накинувся на дитину / Фото поліції Київщини

Чоловіку повідомили про підозру у скоєнні замаху на умисне вбивство двох дітей. Незабаром суд обиратиме фігуранту провадження запобіжний захід. Прокурори вимагатимуть, аби зловмисника посадили під варту.

Якщо провину затриманого визнає суд, йому загрожує довічне ув'язнення.

Автор: Олексій Чибісов