Під Києвом літній чоловік на Daewoo врізався у стовп та загинув

11 листопада 2021 , 14:55
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Джерело:

dtp.kiev.ua

Жорстка смертельна аварія сталася на Житомирській трасі в напрямку Києва. Власник Daewoo Nexia не впорався з керуванням та злетів з дороги. Машина дуже сильно врізалася у металевий стовп.

Серйозна ДТП трапилася близько 12:00 майже на в'їзді до Києва. Внаслідок зіткнення водій загинув на місці аварії.

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Медикам швидкої довелося лише констатувати смерть літнього чоловіка, а рятувальники ДСНС вирізали з понівеченої машини тіло власника. 

Машина перетворилася на брухт


Удар був дуже сильним / Фото dtp.kiev.ua

  • Біля загиблого правоохоронці побачили пігулки "Корвалол", через що припустили, що чоловіку стало зле за кермом.
  • За попередніми даними, літній чоловік втратив контроль над машиною та виїхав за межі траси.
  • Швидкість руху автівки була досить великою. Принаймні внаслідок зіткнення з металевою опорою від машини фактично нічого не залишилося.

 


Автівка влетіла у стовп на чималій швидкості / Фото dtp.kiev.ua

Судмедексперти кажуть, що чоловік загинув миттєво. На місці події працювали слідчі. За фактом загибелі літнього водія Daewoo правоохоронці мають відкрити кримінальне провадження. Кваліфікувати подію, згідно з кримінально-процесуальним кодексом, поліцейські мають після встановлення всіх обставин інциденту.

Дивіться відео з місця смертельної аварії під Києвом:

Автор: Олексій Чибісов