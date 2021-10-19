Під Києвом маршрутка без гальм рознесла купу машин: моторошне відео

Епічна аварія сталася вдень 18 жовтня у селі Віта Поштова. Некерована маршрутка зачепила кілька автівок та котилася до моменту, поки не зупинилася самостійно.

Гальмівна система у маршрутного таксі №825 вийшла з ладу безпосередньо під час поїздки з пасажирами. У салоні транспортного засобу було дуже багато людей.

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Через це та через чималу швидкість маршрутка кілька разів ледве не перекидалася на поворотах.

Мали перевіряти перед виїздом

Відео шаленого маршрутного таксі, яке спричинило низку аварій на невеличкій ділянці дороги, зняли камери відеоспостереження.

У мікроавтобуса відмовили гальма під час поїздки, через що водій не зміг нормально увійти у досить довгий поворот.

Намагаючись не перекинути маршрутку та не здійснити потужне зіткнення, водій все ж таки зачепив дві машини та виїхав на зустрічну смугу.

Згодом маршрутник, ймовірно, врізався в інші машини та знову повернувся з зустрічки на попутну смугу.

Після кількох аварій транспортний засіб все ж таки зупинився, а з нього почали виходити пасажири.

Відео інциденту виклали у мережу. У коментарях до нього користувачі обурилися жахливим станом маршруток та зазначили, що їх кожного дня мають перевіряти перед виїздом. Як саме цей автобус пройшов контроль та технічний огляд, невідомо.

Дивіться відео з некерованою маршруткою під Києвом: