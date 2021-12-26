Під Києвом патрульні влаштували погоню за вантажівкою: водій-підліток намагався сховатись
Джерело:Патрульна поліція Київщини
Увечері 25 грудня під столицею неповнолітній викрав вантажівку. Поліцейським довелося наздоганяти водія-підлітка, який за кермом порушував правила дорожнього руху.
Правоохоронці затримали підлітка. Хлопець викрав вантажівку через бажання "покататися".
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Підлітків було двоє
Близько 23 години патрульні поліцейські в селі Чайки отримали орієнтування з повідомленням про викрадення вантажівки. Через годину на трасі Київ – Чоп помітили викрадений транспорт.
Однак 17-річний підліток, який був за кермом, вирішив втекти від правоохоронців, які переслідували викрадену вантажівку. Під час погоні підліток порушував правила дорожнього руху.
Біля Києва вантажівка зупинилася і водій-підліток втік в лісосмугу. Всередині залишилася неповнолітня пасажирка. Вона розповіла, що хлопець запропонував "покататися".
Хлопця затримали близько 2:00. Зараз триває слідство.
На Київщині впіймали викрадача авто
- 21 грудня на Київщині затримали 40-річного чоловіка.
- Його підозрюють у викраденні 10 автомобілів.
- За даними слідства, чоловік викрадав автівки, зокрема Honda та Mitsubishi на Київщині та переганяв їх на Черкащину.
- Правоохоронці з'ясували. що він неодноразово був притягнений до кримінальної відповідальності.
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