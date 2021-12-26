Правоохранители задержали подростка. Парень угнал грузовик из-за желания "покататься".
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Подростков было двое
Около 23 часов патрульные полицейские в селе Чайки получили ориентировку с сообщением об угоне грузовика. Через час на трассе Киев – Чоп заметили угнанный транспорт.
Однако 17-летний подросток, который был за рулем, решил убежать от правоохранителей, которые преследовали угнанную машину. Во время погони подросток нарушал правила дорожного движения.
Возле Киева грузовик остановился, и водитель-подросток убежал в лесополосу. Внутри осталась несовершеннолетняя пассажирка. Она рассказала, что парень предложил "покататься".
Парня задержали около 2:00. Сейчас идет следствие.
На Киевщине поймали угонщика авто
- 21 декабря на Киевщине задержали 40-летнего мужчину.
- Его подозревают в угоне 10 автомобилей.
- По данным следствия, мужчина угонял машины, в частности Honda и Mitsubishi, на Киевщине и перегонял их в Черкасскую область.
- Правоохранители выяснили, что он неоднократно привлекался к уголовной ответственности.
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