Правоохранители задержали подростка. Парень угнал грузовик из-за желания "покататься".

Интересно Убегали от лесников и перевернули грузовик: на Закарпатье воры леса попали в беду

Подростков было двое

Около 23 часов патрульные полицейские в селе Чайки получили ориентировку с сообщением об угоне грузовика. Через час на трассе Киев – Чоп заметили угнанный транспорт.

Однако 17-летний подросток, который был за рулем, решил убежать от правоохранителей, которые преследовали угнанную машину. Во время погони подросток нарушал правила дорожного движения.

Возле Киева грузовик остановился, и водитель-подросток убежал в лесополосу. Внутри осталась несовершеннолетняя пассажирка. Она рассказала, что парень предложил "покататься".

Парня задержали около 2:00. Сейчас идет следствие.

На Киевщине поймали угонщика авто

21 декабря на Киевщине задержали 40-летнего мужчину.

Его подозревают в угоне 10 автомобилей.

По данным следствия, мужчина угонял машины, в частности Honda и Mitsubishi, на Киевщине и перегонял их в Черкасскую область.

Правоохранители выяснили, что он неоднократно привлекался к уголовной ответственности.

К теме предлагаем сюжет о водителе без прав в Харькове: смотрите видео