За даними правоохоронців, 40-річний чоловік крав автомобілі на Київщині й переганяв їх на Черкащину. Здебільшого це були Honda та Mitsubishi, привезені зі США.

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До злочинів готувався ретельно

Зловмисник діяв за чітко продуманою схемою. Перш за все, він приїздив на місце злочину і проводив "розвідку" – чоловік обирав автомобіль, який стане його наступною ціллю. Після цього він підробляв номерні знаки й навіть замовляв спеціальну апаратуру та виготовляв ключі під кожну машину, яку збирався прибрати до рук.

Зверніть увагу! Зловмисник ніколи не виїжджав "на діло" на власному авто – він залишав його на паркованнях і сідав на громадський транспорт.



Викрадача авто затримали на спорткарі Lexus / Фото Андрія Нєбитова



Чоловіка взяли під арешт із можливістю внесення застави / Фото Андрія Нєбитова

Озброєний до зубів

Під час обшуку поліція знайшла у викрадача цілий арсенал зброї та набір інструментів викрадача авто: це і гранати РГД-5 та Ф-1, і револьвер, і комплекти ключів від автомобілів, і заготовки (болванки) для викрадення автотранспорту, і спецзасоби для безшумного розбиття вікон в автомобілях та інші речові докази. Показово, що в момент затримання він був на спорткарі Lexus.



У зловмисника була ціла колекція відмичок / Фото Андрія Нєбитова



Викрадач авто займався злочинною діяльністю впродовж 10 років / Фото Андрія Нєбитова

Кримінальний шлейф

Зрештою правоохоронці з'ясували, що зловмисник вже неодноразово поставав перед судом за:

незаконне заволодіння транспортним засобом;

знищення, підробку або заміну номерів вузлів та агрегатів транспортного засобу;

незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами;

погрозу або насильство щодо працівника правоохоронного органу;

створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній.

Понад 10 років цей "професійний" злодій займався незаконними заволодіннями транспортними засобами. Ще у 2012 році пана Йосипа притягнули до кримінальної відповідальності за угони у складі організованого злочинного угруповання, а з 2019 виходець з Ужгорода перебував у розшуку,

– написав на своїй сторінці у фейсбук очільник поліції Київщини Андрій Нєбитов.

Він додав, що зловмисник був добре обізнаний з методами оперативно-розшукової діяльності, а тому вдавався до маскування, використовуючи перуки, накладну бороду і постійно змінюючи адреси проживання.

Чоловіка затримали і взяли під арешт із можливістю внесення застави. Наразі відкрито кримінальне провадження через незаконне заволодіння транспортним засобом, а також знищення, підробку або заміну номерів вузлів та агрегатів транспортного засобу. Тепер йому загрожує ув'язнення на 8 – 12 років і конфіскація майна.

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Тексти публікацій поліції Київської області, Андрія Нєбитова:

Відомого викрадача автомобілів затримали на Київщині. 40-річний уродженець Черкаської області за пів року викрав понад 10 автівок на території Київщини. У квітні чоловік заволодів автівкою Hyundai Sonata, яка належала мешканцю Софіївської Борщагівки, згодом у Вишгороді також викрав авто Hyundai Tucson.

Під час оперативно-розшукових заходів поліція встановила, що зловмисник попередньо приїжджав до місця злочину з метою "розвідки" та підбору автомобіля. Після цього він підготовлював номерні знаки, замовляв спеціальну апаратуру та виготовляв ключі під конкретні іномарки. Своє авто лиходій залишав на парковках, а до місць злочину прибував громадським транспортом.

Викрадені авто чоловік переганяв у Черкаську область, де в подальшому реалізовував їх. Під час санкціонованого обшуку в чоловіка виявили гранати РГД-5, Ф-1, револьвер, комплекти ключів від автомобілів, заготівки (болванки) для викрадення автотранспорту, спецзасоби для безшумного розбиття вікон в автомобілях та інші речові докази, які підтверджують причетність чоловіка до скоєння злочинів.

Зловмисника затримано у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. За цим фактом відкрили кримінальне провадження за частинами 2, 3 статті 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом), статтею 290 (знищення, підробка або заміна номерів вузлів та агрегатів транспортного засобу) Кримінального кодексу України.

Максимальний термін покарання, який загрожує лиходію, – позбавлення волі на строк від 8 до 12 років з конфіскацією майна або без такої.

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Спорткар зі зброєю та гранатами. Так затримували на Київщині відомого правоохоронцям автокрадія. Понад 10 років цей "професійний" злодій займався незаконними заволодіннями транспортними засобами.

Ще у 2012 році пана Йосипа притягнули до кримінальної відповідальності за угони у складі організованого злочинного угруповання, а з 2019 виходець з Ужгорода перебував у розшуку.

Зловмисник був добре обізнаний з методами оперативно-розшукової діяльності, вдавався до маскування, використовував перуки, накладну бороду та постійно змінював адреси проживання.

На рахунку злодія – понад десяток угонів лише на території Київщини. Спеціалізувався пан Йосип переважно на крадіжках авто, завезених зі США, серед яких – Honda та Mitsubishi.

Гранати, револьвер, численні комплекти ключів, спецзасоби для безшумного розбиття вікон, автомобільні номери – все це вилучила поліція під час обшуків. Суд вже взяв автокрадія під арешт із можливістю внесення застави.