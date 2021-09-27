Під Києвом на пішохідному переході легковик збив літню жінку з онуком: моторошні фото
Джерело:поліція Київської області
Водій Daewoo Lanos наїхав на пішоходів, які переходили дорогу у дозволеному для цього місці. Інцидент стався вранці 27 вересня у селі Велика Димерка на Київщині.
Свідки інциденту викликали на місце події медиків швидкої та поліцейських. 63-річну потерпілу, а також її онука госпіталізували з місця події до місцевої лікарні.
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Які саме травми отримав школяр, невідомо.
До 8 років ув'язнення
- Як попередньо з'ясували правоохоронці, бабуся з 10-річним онуком переходила дорогу по пішохідному переходу. У цей час їх збив легковик.
- За кермом Daewoo перебував 29-річний мешканець Великої Димерки.
- Чи затримали чоловіка поліцейські, невідомо. Автівку у нього вилучили у якості речового доказу.
За фактом аварії з потерпілими правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Кваліфікували інцидент як порушення правил дорожнього руху з постраждалими.
Згідно з Кримінальним кодексом України, якщо що травми потерпілих будуть середньої важкості, винуватцю ДТП загрожує до 3 років обмеження волі з позбавленням права керувати автівками на 3 роки після звільнення. Якщо ж ушкодження потерпілих виявляться більш серйозними, водію Lanos може загрожувати від 3 до 8 років ув'язнення.