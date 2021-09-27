Свідки інциденту викликали на місце події медиків швидкої та поліцейських. 63-річну потерпілу, а також її онука госпіталізували з місця події до місцевої лікарні.

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Які саме травми отримав школяр, невідомо.

До 8 років ув'язнення

Як попередньо з'ясували правоохоронці, бабуся з 10-річним онуком переходила дорогу по пішохідному переходу. У цей час їх збив легковик.

За кермом Daewoo перебував 29-річний мешканець Великої Димерки.

Чи затримали чоловіка поліцейські, невідомо. Автівку у нього вилучили у якості речового доказу.

За фактом аварії з потерпілими правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Кваліфікували інцидент як порушення правил дорожнього руху з постраждалими.

Згідно з Кримінальним кодексом України, якщо що травми потерпілих будуть середньої важкості, винуватцю ДТП загрожує до 3 років обмеження волі з позбавленням права керувати автівками на 3 роки після звільнення. Якщо ж ушкодження потерпілих виявляться більш серйозними, водію Lanos може загрожувати від 3 до 8 років ув'язнення.