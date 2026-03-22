Під Києвом пролунали вибухи: область під атакою "Шахедів"

Були дуже гучно на Київщині після опівночі 22 березня. Відомо, що у цей момент в області спостерігали ворожі "Шахеди".

Про вибухи у передмісті Києва повідомили місцеві телеграм-канали. Наразі офіційної інформації немає.

Що відомо про вибухи під Києвом?

Тривогу на Київщині оголосили ще о 23:36 21 березня. "Червоним" був Броварський район. Згодом загроза поширилася по області та дійшла до столиці. У Києві загуділи сирени о 23:49.

Одразу ж після цього Повітряні сили попередили, що БпЛА наближається до Броварів. Щоправда, рухається він у напрямку Києва. За даними моніторингових ресурсів, цей дрон було локаційно втрачено.

За деякий час з'явилася інформація про ще щонайменше 5 БпЛА на Київщині. Одразу після цього київські телеграм-канали почали повідомляти про роботу ППО та вибухи в області, зокрема у передмісті Києва.

В 0:35 Повітряні сили ворожі БпЛА, які пролітають повз Бровари та рухаються у напрямку Києва. Інша група північніше Києва тримає курс у західному напрямку Житомирщини. За даними моніторингових ресурсів, в області щонайменше два БпЛА.

Наразі жоден з офіційних ресурсів ані про вибухи, ані про наслідки атаки не повідомляв.

Коли Росія востаннє атакувала Київ?

Останній удар стався ввечері 18 березня. Тоді уламки збитого дрона впали на дах і пошкодили стіну торговельного центру. Пожежі на місці не було.

До цього ворог атакував Київ вранці 14 березня. Однак використав для удару не "Шахеди", а "Ланцети". Тоді уламки впали на Монумент Незалежності.

А вночі проти 14 березня Росія масовано вдарила по Києву та області. На столичний регіон летіли не лише БпЛА, а і балістика та крилаті ракети. За останньою інформацією, загинули 6 людей і ще 15 зазнали поранень. Також відомо про численні руйнування. Найбільше постраждали Бровари.