Про вибухи у передмісті Києва повідомили місцеві телеграм-канали. Наразі офіційної інформації немає.

Що відомо про вибухи під Києвом?

Тривогу на Київщині оголосили ще о 23:36 21 березня. "Червоним" був Броварський район. Згодом загроза поширилася по області та дійшла до столиці. У Києві загуділи сирени о 23:49.

Одразу ж після цього Повітряні сили попередили, що БпЛА наближається до Броварів. Щоправда, рухається він у напрямку Києва. За даними моніторингових ресурсів це дрон було локаційно втрачено.

За деякий час з'явилася інформація про ще щонайменше 5 БпЛА на Київщині. Одразу після цього київські телеграм-канали почали повідомляти про роботу ППО та вибухи в області, зокрема у передмісті Києва.

В 0:35 Повітряні сили ворожі БпЛА, які пролітають повз Бровари та рухаються у напрямку Києва. Інша група північніше Києва тримає курс у західному напрямку Житомирщини. За даними моніторингових ресурсів, в області щонайменше два БпЛА.



