Під Києвом спецназ затримав чоловіка, який кидався на перехожих і сусідів та напав на поліцію
Джерело:поліція Київської області
36-річний мешканець Вишгорода довгий час тероризував жителів міста своєю агресивною поведінкою, а ввечері 11 грудня почав вибивати двері своїм сусідам по багатоповерхівці.
Вгамувати порушника спокою своїми силами жителям будинку не вдалося, тому вони викликали патрульних. Втім, впоратися з агресивно налаштованим зловмисником інспектори не змогли.
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Як тільки правоохоронці постукали у двері квартири чоловіка, він відкрив їх та розпорошив газовий балончик.
Довелося викликати спецпризначенців
- Аби затримали буйного мешканця, патрульні звернулися за допомогою до бійців полку особливого призначення.
- Правоохоронці увірвалися до житла зловмисника та поклали його обличчям у підлогу.
- Під час обшуків у квартирі чоловіка знайшли два балончики зі сльозогінним газом.
Слідчі з'ясували, що за останній рік чоловік багато разів ходив з ножем напідпитку, нападав на перехожих з фарбою або кидав у них каміння.
За фактом вчинку зловмисника поліцейські відкрили кримінальне провадження за двома статтями – про насильство щодо працівника правоохоронного органу, а також за умисне нанесення легких тілесних ушкоджень.
Потерпілі поліцейські та сусіди фігуранта справи отримали хімічні опіки очей. Їх здоров'ю нічого не загрожує.
Якщо зловмисника визнають винним у суді, йому загрожує до 5 років ув'язнення.
Дивіться відео затримання чоловіка, який тероризував сусідів та напав на поліцейських: