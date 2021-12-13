Під Києвом спецназ затримав чоловіка, який кидався на перехожих і сусідів та напав на поліцію

13 грудня 2021 , 20:24
Читать новость на русском

Джерело:

поліція Київської області

36-річний мешканець Вишгорода довгий час тероризував жителів міста своєю агресивною поведінкою, а ввечері 11 грудня почав вибивати двері своїм сусідам по багатоповерхівці.

Вгамувати порушника спокою своїми силами жителям будинку не вдалося, тому вони викликали патрульних. Втім, впоратися з агресивно налаштованим зловмисником інспектори не змогли.

Дивіться також Погрожував перехожим ножем і саперною лопатою: на Львівщині чоловік напав на поліцейських

Як тільки правоохоронці постукали у двері квартири чоловіка, він відкрив їх та розпорошив газовий балончик.

Довелося викликати спецпризначенців

  • Аби затримали буйного мешканця, патрульні звернулися за допомогою до бійців полку особливого призначення.
  • Правоохоронці увірвалися до житла зловмисника та поклали його обличчям у підлогу.
  • Під час обшуків у квартирі чоловіка знайшли два балончики зі сльозогінним газом.

Слідчі з'ясували, що за останній рік чоловік багато разів ходив з ножем напідпитку, нападав на перехожих з фарбою або кидав у них каміння.

За фактом вчинку зловмисника поліцейські відкрили кримінальне провадження за двома статтями – про насильство щодо працівника правоохоронного органу, а також за умисне нанесення легких тілесних ушкоджень.

Потерпілі поліцейські та сусіди фігуранта справи отримали хімічні опіки очей. Їх здоров'ю нічого не загрожує.

Якщо зловмисника визнають винним у суді, йому загрожує до 5 років ув'язнення.

Дивіться відео затримання чоловіка, який тероризував сусідів та напав на поліцейських:

Автор: Олексій Чибісов