Вгамувати порушника спокою своїми силами жителям будинку не вдалося, тому вони викликали патрульних. Втім, впоратися з агресивно налаштованим зловмисником інспектори не змогли.

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Як тільки правоохоронці постукали у двері квартири чоловіка, він відкрив їх та розпорошив газовий балончик.

Довелося викликати спецпризначенців

Аби затримали буйного мешканця, патрульні звернулися за допомогою до бійців полку особливого призначення.

Правоохоронці увірвалися до житла зловмисника та поклали його обличчям у підлогу.

Під час обшуків у квартирі чоловіка знайшли два балончики зі сльозогінним газом.

Слідчі з'ясували, що за останній рік чоловік багато разів ходив з ножем напідпитку, нападав на перехожих з фарбою або кидав у них каміння.

За фактом вчинку зловмисника поліцейські відкрили кримінальне провадження за двома статтями – про насильство щодо працівника правоохоронного органу, а також за умисне нанесення легких тілесних ушкоджень.

Потерпілі поліцейські та сусіди фігуранта справи отримали хімічні опіки очей. Їх здоров'ю нічого не загрожує.

Якщо зловмисника визнають винним у суді, йому загрожує до 5 років ув'язнення.

Дивіться відео затримання чоловіка, який тероризував сусідів та напав на поліцейських: