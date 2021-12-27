Під Києвом сталася масштабна аварія за участю 6 машин

Серйозна ДТП трапилася вдень 26 грудня на в'їзді у Київ з Одеської траси. З невідомих причин між собою зіштовхнулися дві фури та 4 легковики.

За попередніми даними, внаслідок аварії ніхто не постраждав. На місці події працюють патрульні, які з'ясовують всі обставини аварії.

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ДТП спричинила серйозний затор, який тягнеться аж до Чабанів.

Класичний "паровозик"

Як ствероджують свідки, ДТП сталася неподалік від контрольного пункту поліції на в'їзді у Київ.

Ймовірною причиною аварії може бути недотримання водіями безпечної швидкості та дистанції.

Водій Land Rover зупинився на світлофорі. У цей момент позаду нього зіштовхнулися між собою дві вантажівки та ще 4 легковики.

Машини штовхали одна одну та влітали у ті, що стояли попереду. Крім того, у ДТП постраждав універсал, який намагався перелаштуватис у в іншу смугу.

Хто саме з водіїв порушив правила дорожнього руху та спричинив масштабну аварію, наразі невідомо. Це намагаються з'ясувати правоохоронці.

Дивіться відео з місця серйозної ДТП у Києві (обережно, нецензурна лексика):

Останні ДТП на Київщині

Вдень 26 грудня неподалік від Броварів Київської області ВАЗ-2115 влетів у BMW X-5. Внаслідок не дуже сильного удару легковик російського виробництва загорівся. Його було повністю знищено вогнем. У ДТП постраждали двоє неповнолітніх, водій ВАЗу та його дружина.

Ввечері 26 грудня у Білоцерківському районі Київської області 34-річний власник ВАЗ-2109 не впорався з керуванням та вилетів з дороги. Автівка врізалася у дерево. Внаслідок удару загинув 14-річний племінник водія.