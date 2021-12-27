По предварительным данным, в результате аварии никто не пострадал. На месте происшествия работают патрульные, выясняющие все обстоятельства аварии.

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ДТП вызвало серьезную пробку, которая тянется вплоть до Чабанов.

Классический "паровозик"

Как утверждают свидетели, ДТП произошло недалеко от контрольного пункта полиции на въезде в Киев.

Вероятной причиной аварии может быть несоблюдение водителями безопасной скорости и дистанции.

Водитель Land Rover остановился на светофоре. В этот момент позади него столкнулись между собой два грузовика и еще 4 легковушки.

Машины толкали друг друга и врезались в те, которые стояли впереди. Кроме того, в ДТП пострадал универсал, пытавшийся перестроиться в другую полосу.

Кто именно из водителей нарушил правила дорожного движения и вызвал масштабную аварию, пока неизвестно. Это пытаются выяснить правоохранители.

Смотрите видео с места серьезного ДТП в Киеве (осторожно, нецензурная лексика):

Последние ДТП в Киевской области

Днем 26 декабря недалеко от Броваров Киевской области ВАЗ-2115 влетел в BMW X-5. В результате не очень сильного удара легковушка российского производства загорелась. Она была полностью уничтожена огнем. В ДТП пострадали двое несовершеннолетних, водитель ВАЗа и его жена.

Вечером 26 декабря в Белоцерковском районе Киевской области 34-летний владелец ВАЗ-2109 не справился с управлением и вылетел с дороги. Автомобиль врезался в дерево. В результате удара погиб 14-летний племянник водителя.