Під Києвом учень приніс до школи газовий балончик та скористався ним на перерві

29 вересня 2021 , 19:21
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Джерело:

Kyiv Media

Внаслідок витівки семикласника всіх учнів та співробітників навчального закладу довелося евакуйовувати. Стався інцидент вранці 29 вересня у Вишневому.

На місці події працювали медики, рятувальники та поліцейські. Втім, допомога лікарів, на щастя, нікому не знадобилася. Внаслідок інциденту ніхто серйозно не постраждав.

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Заняття через вчинок семикласника довелося скасувати.

Вчителі вивели на вулицю 1004 учнів

  • Надзвичайна подія сталася на перерві між уроками ліцею "Ідеал". 
  • Як з'ясували правоохоронці, учень 7 класу купив собі газовий балончик нібито для самозахисту. Він приніс спецзасіб до школи.
  • Під час перерви підліток вирішив похизуватися перед однокласниками, але випадково натиснув на кнопку.
  • Дорослі швидко відреагували на інцидент та швидко організували евакуацію всіх учнів.

Згодом всіх дітей відпустили додому. А от батьків хлопця викликали до школи. З ними правоохоронці провели профілактичну бесіду, а також склали щодо дорослих адміністративний протокол.

Кваліфікували подію поліцейські як вчинення злочину дитиною, яка не досягла віку, з якого настає кримінальна відповідальність. Якщо суд визнає учня винним, батькам доведеться сплатити від 1700 до 5100 гривень штрафу.

Автор: Олексій Чибісов