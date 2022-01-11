Під Києвом знайшли мертвим чоловіка з Херсонщини, який зник у грудні

На Київщині знайшли тіло чоловіка з Нової Каховки (Херсонщина), якого розшукували з грудня. Про це повідомили 10 січня.

За інформацією волонтерів, 32-річний Іван Селіверстов виїхав з рідного міста у Харківську область і раптово перестав виходити на зв'язок. Також спершу були припущення, що він може бути на Дніпропетровщині.

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Надії не справдилися

Небайдужі люди усіляко намагалися посприяти пошукам зниклого чоловіка. Так, вони поширювали у мережі оголошення з переліком особливих прикмет Селіверстова, одягу, який був на ньому.

Але, на жаль, жителя Каховки, пише "Інформатор", знайшли мертвим у місті Бровари Київської області. Наразі його тіло вже опізнали.



Волонтери до останнього сподівалися розшукати чоловіка живим / Фото з телеграм-каналу "Лиса Алерт"

Оголошену мертвою знайшли живою через 20 років

У Дніпрі перед Різдвом дивом знайшли жінку, яка зникла без вісти 20 років тому і вже давно вважалась загиблою. Виявилося, що вона втратила дім і багато років була безпритульною, хоча її шукали родичі в Криму.