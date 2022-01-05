Ба більше, з 2010 року зникла без вісти офіційно вважалася загиблою. Втім несподівана загибель її співмешканця розплутала загадкову історію.

Важливо Донька знайшла маму, що вважалася зниклою безвісти 21 рік: щемливе відео зустрічі

Трагедія розкрила усі карти

  • О 12:00 4 січня житель Дніпра повідомив у поліцію, що знайшов біля школи №111 труп чоловіка. Тіло лежало там з 5:00 ранку.
  • Виявилося, що померлий – місцевий безхатько.
  • Це підтвердила жінка-свідок, яка знала покійного.

У Дніпрі знайшли без вісти зниклу жінку, вона вважалася померлою
Жінку 20 років розшукувала родина / Фото "Інформатора"

Приховане життя

Зрештою з'ясувалося, що жінка приїхала у Дніпро з Криму ще у 2000 році. Вона вирішила залишитися у чоловіка, в якого гостювала. Втім, після його смерті родичі вигнали жінку на вулицю, й вона стала безпритульною.

Тим часом всі ці роки її шукала власна сім'я. Однак Бахчисарайський суд визнав її померлою у 2010 році.