Более того, с 2010 года пропавшая без вести официально считалась погибшей. Впрочем неожиданная гибель ее сожителя распутала загадочную историю.
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Трагедия раскрыла все карты
- В 12:00 4 января житель Днепра сообщил в полицию, что нашел возле школы №111 труп мужчины. Тело лежало там с 5:00 утра.
- Оказалось, что умерший – местный бездомный.
- Это подтвердила женщина-свидетельница, которая знала покойного.
Женщину 20 лет разыскивала семья / Фото "Информатора"
Скрытая жизнь
В конце концов выяснилось, что женщина приехала в Днепр из Крыма еще в 2000 году. Она решила остаться у мужчины, у которого гостила. Впрочем, после его смерти родственники выгнали женщину на улицу, и она стала бездомной.
Однако Бахчисарайский суд признал ее умершей в 2010 году.