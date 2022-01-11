По информации волонтеров, 32-летний Иван Селиверстов выехал из родного города в Харьковскую область и внезапно перестал выходить на связь. Также сначала были предположения, что он может быть в Днепропетровской области.

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Надежды не оправдались

Неравнодушные люди всячески пытались поспособствовать поискам пропавшего мужчины. Так, они распространяли в сети объявления с перечнем особых примет Селиверстова, одежды, которая была на нем.

Но, к сожалению, жителя Каховки, пишет "Информатор", нашли мертвым в городе Бровары Киевской области. Сейчас его тело уже опознали.



Волонтеры до последнего надеялись разыскать мужчину живым / Фото из телеграм-канала "Лиса Алерт"

Объявленную мертвой нашли живой через 20 лет

В Днепре перед Рождеством чудом нашли женщину, которая исчезла без вести 20 лет назад и уже давно считалась погибшей. Оказалось, что она потеряла дом и много лет была бездомной, хотя ее искали родственники в Крыму.