Как сообщали СМИ, исчезла 38-летняя жительница села Камышаны. Она вечером 24 декабря отправилась на корпоратив в один из херсонских ресторанов.
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Женщина вышла из ресторана и пропала
По предварительной информации, женщина покинула заведение без верхней одежды и после этого ее не видели. Поисками пропавшей занималась полиция Херсонской области.
Поисковые группы допрашивали друзей и знакомых, проверили другие развлекательные заведения. Вероятной версией было то, что женщина уехала в другое место праздновать.
Пропавшую нашли благодаря видео с камер наблюдения
Очень помогла в поисках информация, полученная благодаря камерам наблюдения в ресторане. На видео было видно, что женщина выходила через черный вход. Затем она направилась в соседнее заброшенное здание.
Женщина замерзла в заброшенном здании
Там женщину и обнаружили. В местных СМИ сообщили, что женщина, вероятно, задремала и замерзла. Тело было направлено на судебно-медицинскую экспертизу. Согласно визуальному осмотру, смерть была ненасильственной.
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