Как сообщали СМИ, исчезла 38-летняя жительница села Камышаны. Она вечером 24 декабря отправилась на корпоратив в один из херсонских ресторанов.

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Женщина вышла из ресторана и пропала

По предварительной информации, женщина покинула заведение без верхней одежды и после этого ее не видели. Поисками пропавшей занималась полиция Херсонской области.

Поисковые группы допрашивали друзей и знакомых, проверили другие развлекательные заведения. Вероятной версией было то, что женщина уехала в другое место праздновать.

Пропавшую нашли благодаря видео с камер наблюдения

Очень помогла в поисках информация, полученная благодаря камерам наблюдения в ресторане. На видео было видно, что женщина выходила через черный вход. Затем она направилась в соседнее заброшенное здание.

Женщина замерзла в заброшенном здании

Там женщину и обнаружили. В местных СМИ сообщили, что женщина, вероятно, задремала и замерзла. Тело было направлено на судебно-медицинскую экспертизу. Согласно визуальному осмотру, смерть была ненасильственной.

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