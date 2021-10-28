Під Миронівкою водій "Таврії" збив школяра: фото з місця страшної пригоди

Поблизу міста Миронівка на Київщині у дорожньо-транспортній пригоді постраждав школяр. Його 27 жовтня збив водій автомобіля "Таврія".

Інцидент трапився приблизно о 19:00 у селі Владиславка. На місце одразу прибули слідчі та група реагування патрульної поліції.

До теми Під Києвом чоловік збив дитину та втік

Аварія з вини водія

На виїзді з населеного пункту чоловік не впорався з керуванням легковика.

Він наїхав на дитину-пішохода і збив її.

Від удару лобове скло авто розбилося вщент.



Від удару в машині вщент розбилося лобове скло / Фото поліції Київської області



На місце аварії прибула поліція / Фото поліції Київської області

Хлопчика довелося госпіталізувати

Потерпілий школяр зазнав тілесних ушкоджень. Через це хлопчика направили до Миронівської центральної районної лікарні для обстеження лікарями.



Наслідки аварії зі школярем під Миронівкою / Фото поліції Київської області

Наїхав на дитину на тротуарі й ледь не зніс паркан: схожий випадок в Ірпені

У місті Ірпінь під Києвом водій кросовера Citroen збив 8-річного хлопчика, який їхав на самокаті тротуаром. Після цього чоловік врізався в металеву огорожу й понівечив її. Дитину з місця аварії забрали до лікарні з травмами.

Текст публікації поліції Київської області:

Поліція Миронівки встановлює обставини дорожньо-транспортної пригоди в селі Владиславка за участі неповнолітнього

27 жовтня приблизно о 19 годині на виїзді із села Владиславка водій автомобіля "Таврія" не впорався з керуванням та здійснив наїзд на пішохода.

В результаті наїзду 13-річний хлопчик отримав тілесні ушкодження.

Пішохода направлено до Миронівської центральної лікарні для медичного обстеження.

На місці події працюють працівники слідчо-оперативної групи і групи реагування патрульної поліції та встановлюють обставини події.

Працівники поліції вкотре закликають водіїв дотримуватись правил дорожнього руху. Не перевищуйте швидкісний режим, будьте уважними та відповідальними на дорозі.