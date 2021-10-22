Підозрюють у двох злочинах: в Офісі Генпрокурора розповіли подробиці затримання працівників ДБР

Начальник підрозділу та оперативний співробітник ДБР 22 жовтня отримали підозру у скоєнні одразу двох корупційних злочинів. Їм інкримінують зловживання впливом та провокацію підкупу прокурора.

За даними слідства, оперативник бюро та його керівник вмовляли прокурора погодитися отримати 5 тисяч доларів. Після цього зловмисники збиралися затримати його на хабарі.

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Затримали працівників ДБР під час передачі половини суми посереднику, який мав би передати гроші працівнику прокуратури Львівщини.

Просили зняти арешт з земельної ділянки та закрити кримінальну справу



Бійці СБУ затримали детективів ДБР та посередника, який мав передати гроші / Фото Офісу Генерального прокурора

Правоохоронці кажуть, що один з топів ДБР та його підлеглий мотивували прокурора закрити провадження щодо одного зі зловмисників. Крім того, вони обіцяли йому кошти за зняття арешту з землі.

Гроші прокурор мав отримати 21 жовтня. Коли співробітники ДБР біля станції метро "Університет" у Києві передали половину хабаря посереднику, їх накрили бійці "Альфи".

Посереднику інкримінують зловживання впливом та пособництво у провокації підкупу.

Наразі слідчі намагаються встановити особи інших причетних до вчинення злочину. Серед них нібито є інші працівники ДБР.

Якщо фігурантів провадження визнають винними в суді, їх можуть покарати ув'язненням на термін від 3 до 7 років.