По данным следствия, оперативник бюро и его руководитель уговаривали прокурора согласиться получить 5 тысяч долларов. После этого злоумышленники собирались задержать его на взятке.

Смотрите также В центре Киева СБУ задержала руководителя из ГБР за провокацию взятки

Задержали работников ГБР при передаче половины суммы посреднику, который должен был передать деньги работнику прокуратуры Львовской области.

Просили снять арест с земельного участка и закрыть уголовное дело



Бойцы СБУ задержали детективов ГБР и посредника, который должен был передать деньги / Фото Офиса Генерального прокурора

Правоохранители говорят, что один из топов ГБР и его подчиненный мотивировали прокурора закрыть производство касаемо одного из злоумышленников. Кроме того, они обещали ему деньги за снятие ареста с земли.

Деньги прокурор должен был получить 21 октября. Когда сотрудники ГБР возле станции метро "Университет" в Киеве передали половину взятки посреднику, их накрыли бойцы "Альфы".

Посреднику инкриминируют злоупотребление влиянием и пособничество в провокации подкупа.

Сейчас следователи пытаются установить личности других причастных к совершению преступления. Среди них якобы есть другие работники ГБР.

Если фигурантов производства признают виновными в суде, их могут наказать заключением на срок от 3 до 7 лет.