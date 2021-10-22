По данным следствия, оперативник бюро и его руководитель уговаривали прокурора согласиться получить 5 тысяч долларов. После этого злоумышленники собирались задержать его на взятке.
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Задержали работников ГБР при передаче половины суммы посреднику, который должен был передать деньги работнику прокуратуры Львовской области.
Просили снять арест с земельного участка и закрыть уголовное дело
Бойцы СБУ задержали детективов ГБР и посредника, который должен был передать деньги / Фото Офиса Генерального прокурора
- Правоохранители говорят, что один из топов ГБР и его подчиненный мотивировали прокурора закрыть производство касаемо одного из злоумышленников. Кроме того, они обещали ему деньги за снятие ареста с земли.
- Деньги прокурор должен был получить 21 октября. Когда сотрудники ГБР возле станции метро "Университет" в Киеве передали половину взятки посреднику, их накрыли бойцы "Альфы".
- Посреднику инкриминируют злоупотребление влиянием и пособничество в провокации подкупа.
Сейчас следователи пытаются установить личности других причастных к совершению преступления. Среди них якобы есть другие работники ГБР.
Если фигурантов производства признают виновными в суде, их могут наказать заключением на срок от 3 до 7 лет.