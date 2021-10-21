За даними спільноти Police Control Ukraine, працівники центрального апарату ДБР Єгор Рядинський та його підлеглий Олександр Бугай нібито передали посереднику 5 тисяч доларів. Ці кошти чоловік мав передати львівським прокурорам.

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Безпосередньо після вчинення злочину СБУшники й провели затримання співробітників ДБР.

Керівників затриманих відсторонили

У Державному бюро розслідувань підтвердили факт затримання своїх працівників. За словами правоохоронців, їм інкримінують провокацію підкупу.

У ДБР кажуть, що сприятимуть розслідуванню, а також стверджують, що "системно протидіють будь-яким правопорушенням своїх працівників".

Керівників затриманих зловмисників відсторонять від посад на час розслідування.



Керівництво ДБР і надалі буде негайно та жорстко реагувати на всі протиправні дії своїх працівників. Окрім цього, Бюро проводить активну превентивну роботу, щоб унеможливити корупційні чи інші протизаконні дії своїх співробітників,

– наголосили у бюро.

Якщо слідчі доведуть провину затриманих під час суду, їм загрожує від 3 до 7 років ув'язнення зі штрафом від 8500 до 11 900 гривень.

Двох співробітників центрального апарату #ДБР затримали за провокацію хабара – через посередника намагались підкупити посадовців Львівської обласної прокуратури.

Затримали їх біля ДБР при передачі $5 тис.

За попередньою інформацією затримали начальника відділу ГОУ ДБР Рядінського Єгора Олександровича і оперативника ГОУ ДБР Бугая Олександра Вікторовича.

Державне бюро розслідувань системно протидіє будь-яким правопорушенням працівників ДБР і робить усе для очищення своїх лав від нечистих на руку співробітників.

Сьогодні співробітники СБУ затримали працівника ДБР за підозрою у вчиненні злочину, передбаченого ст. 370 КК України (провокація підкупу).

ДБР сприятиме розслідуванню.

Керівники затриманого працівника будуть відсторонені від посад на час розслідування.

Керівництво ДБР і надалі буде негайно та жорстко реагувати на всі протиправні дії своїх працівників. Окрім цього, Бюро проводить активну превентивну роботу, щоб унеможливити корупційні чи інші протизаконні дії своїх співробітників.

Для повідомлень про можливі правопорушення, вчинені працівниками Державного бюро розслідувань, функціонує спеціальна телефонна лінія ДБР: +38 (044) 300 27 07