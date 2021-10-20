За попередньою інформацією, вони також побили вікна його автівки. Інцидент трапився ще у 2020 році.

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Поліцейським повідомили про підозру через побиття чоловіка

Слідчі ДБР повідомили про підозру 2 працівникам оперативного підрозділу одного з райуправлінь поліції Києва, які побили громадянина під час затримання,

– повідомили у відомстві.

Відомо, що розслідування розпочали за зверненням Уповноваженого Верховної Ради. Слідчі встановили, що:

14 лютого 2020 року оперуповноважені поліції затримували громадянина, якого підозрювали у крадіжці;

при цьому без необхідності розбили вікна в його автівці;

чоловік не чинив опір, проте поліцейські надягли на нього кайданки;

згодом вдарили ломом-цвяходером по руці та голові, застосували газовий балончик.

Потерпілого били по різних частинах тіла, внаслідок чого він отримав синці та садна, а також рвану рану голови,

– повідомили в ДБР.

Окрім того, через давність інциденту значна кількість слідів знищена, а працівникам ДБР таки вдалося зібрати докази та встановити всі обставини злочину та двох осіб, причетних до побиття затриманого. Наразі вони працюють в інших підрозділах поліції.

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