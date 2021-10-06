Ще у 2018 році посадовець складав та завіряв фіктивні документи. У них мовилось про проведення сервісного та технічного обслуговування службового транспорту.

До теми Просив 120 тисяч гривень: голова райсуду Вінниччини "погорів" на хабарі

Посадовець перераховував гроші за ремонт, якого не було

Жодного поточного ремонту при цьому в цей час не здійснювали. Проте гроші на рахунок місцевої підприємиці справно перераховували. Невипадково бізнесменка виявилась тещею поліцейського. Таким чином, підозрюваний нажився на 800 тисяч гривень.

Чоловіка можуть ув'язнити на термін від 7 до 12 років

Колишньому посадовцю поліції вже повідомили про підозру у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовим становищем. Санкція статті передбачає покарання – позбавленням волі на строк від 7 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади на строк до 3 років та з конфіскацією майна.

Раніше Суддя з Мукачева отримав 7 років в'язниці за хабар у 2000 гривень

Поліцейського-корупціонера впіймали і в Києві

Зазначимо, що нещодавно заступника одного з районних управлінь поліції Києва спіймали на гарячому. Він отримував від автовикрадача 2 тисячі доларів, за ці гроші обіцяв не притягати того до кримінальної відповідальності. Натомість кримінальне провадження розпочали вже проти самого правоохоронця.