По предварительной информации, они также разбили окна его автомобиля. Инцидент произошел еще в 2020 году.
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Полицейским сообщили о подозрении из-за избиения мужчины
Следователи ГБР сообщили о подозрении 2 работникам оперативного подразделения одного из райуправлений полиции Киева, которые избили гражданина при задержании,
– сообщили в ведомстве.
Известно, что расследование начали по обращению Уполномоченного Верховной Рады. Следователи установили, что:
- 14 февраля 2020 года оперуполномоченные полиции задерживали гражданина, подозреваемого в краже;
- при этом без необходимости разбили окна в его машине;
- мужчина не сопротивлялся, однако полицейские надели на него наручники;
- впоследствии ударили ломом-гвоздодером по руке и голове, применили газовый баллончик.
Пострадавшего били по разным частям тела, в результате чего он получил синяки и ссадины, а также рваную рану головы,
– сообщили в ГБР.
Кроме того, из-за давности инцидента значительное количество следов уничтожено, а работникам ГБР удалось собрать доказательства и установить все обстоятельства преступления и двух человек, причастных к избиению задержанного. Сейчас они работают в других подразделениях полиции.
Коротко о последних преступлениях с участием полиции
- На Киевщине полицейский избил водителя. Это случилось в ночь с 9 на 10 октября – патруль полицейских в Белой Церкви остановил авто, водитель которого повернул на светофоре на красный свет. Правоохранители решили, что водитель пьян и, не проведя соответствующего теста, начали выписывать штраф. Впоследствии из-за того, что мужчина ударил рукой по заднему окну полицейского авто, инспектор начал бить его.
- 7 октября на Волыни разоблачили полицейского, который продавал наркотики в Луцке и Луцком районе. Запрещенные вещества нашли даже у него на работе – торговал каннабисом и амфетамином.
- 6 октября экс-чиновника ГУ Нацполиции на Волыни подозревают в завладении бюджетными средствами. Почти 800 тысяч гривен он безосновательно перевел на счета местной предпринимательницы, которая была его тещей.