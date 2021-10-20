По предварительной информации, они также разбили окна его автомобиля. Инцидент произошел еще в 2020 году.

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Полицейским сообщили о подозрении из-за избиения мужчины

Следователи ГБР сообщили о подозрении 2 работникам оперативного подразделения одного из райуправлений полиции Киева, которые избили гражданина при задержании,

– сообщили в ведомстве.

Известно, что расследование начали по обращению Уполномоченного Верховной Рады. Следователи установили, что:

14 февраля 2020 года оперуполномоченные полиции задерживали гражданина, подозреваемого в краже;

при этом без необходимости разбили окна в его машине;

мужчина не сопротивлялся, однако полицейские надели на него наручники;

впоследствии ударили ломом-гвоздодером по руке и голове, применили газовый баллончик.

Пострадавшего били по разным частям тела, в результате чего он получил синяки и ссадины, а также рваную рану головы,

– сообщили в ГБР.

Кроме того, из-за давности инцидента значительное количество следов уничтожено, а работникам ГБР удалось собрать доказательства и установить все обстоятельства преступления и двух человек, причастных к избиению задержанного. Сейчас они работают в других подразделениях полиции.

Коротко о последних преступлениях с участием полиции