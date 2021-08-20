Підрядників КМДА підозрюють у крадіжці 3,6 мільйона гривень на ремонті діагностичного центру

20 серпня 2021 , 16:50
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Джерело:

прокуратура Києва

Правоохоронці повідомили про підозру чотирьом фігурантам кримінальної справи про розкрадання бюджетних коштів у Києві. Злочин нібито стався під час ремонту Консультативно-діагностичного центру у Святошинському районі Києва.

За даними слідства, винуватцями злочину є керівники трьох підрядних компаній, а також підприємець, який здійснював технагляд на об'єкті. Вони нібито завищили обсяги виконаних робіт, за що отримали зайві 3,6 мільйона гривень.

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Підрядники мали здійснити ремонт інженерних мереж, водопостачання та каналізації, внутрішньої електропроводки та опалення.

Незабаром обиратимуть запобіжні заходи

  • Слідчі кажуть, що керівники трьох компаній, які проводили будівельні роботи, внесли у документацію неправдиві відомості щодо обсягів виконаних робіт.
  • Підприємець, який вів нагляд за будівництвом, затвердив всю документацію.
  • Збитки, які були завдані територіальній громаді Києва, підтвердили під час експертизи.

Підрядникам оголосили про підозру у привласненні майна організованою групою в особливо великих розмірах, а також у службовому підробленні. Якщо провину чоловіків визнає суд, їм загрожує від 7 до 12 років позбавлення волі. Бізнесмену інкримінують службову недбалість, яка спричинила тяжкі наслідки. Йому світить від 2 до 5 років ув'язнення.

Незабаром зловмисникам обиратимуть запобіжні заходи.

 

Автор: Олексій Чибісов