За даними слідства, винуватцями злочину є керівники трьох підрядних компаній, а також підприємець, який здійснював технагляд на об'єкті. Вони нібито завищили обсяги виконаних робіт, за що отримали зайві 3,6 мільйона гривень.
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Підрядники мали здійснити ремонт інженерних мереж, водопостачання та каналізації, внутрішньої електропроводки та опалення.
Незабаром обиратимуть запобіжні заходи
- Слідчі кажуть, що керівники трьох компаній, які проводили будівельні роботи, внесли у документацію неправдиві відомості щодо обсягів виконаних робіт.
- Підприємець, який вів нагляд за будівництвом, затвердив всю документацію.
- Збитки, які були завдані територіальній громаді Києва, підтвердили під час експертизи.
Підрядникам оголосили про підозру у привласненні майна організованою групою в особливо великих розмірах, а також у службовому підробленні. Якщо провину чоловіків визнає суд, їм загрожує від 7 до 12 років позбавлення волі. Бізнесмену інкримінують службову недбалість, яка спричинила тяжкі наслідки. Йому світить від 2 до 5 років ув'язнення.
Незабаром зловмисникам обиратимуть запобіжні заходи.