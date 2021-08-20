За даними слідства, винуватцями злочину є керівники трьох підрядних компаній, а також підприємець, який здійснював технагляд на об'єкті. Вони нібито завищили обсяги виконаних робіт, за що отримали зайві 3,6 мільйона гривень.

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Підрядники мали здійснити ремонт інженерних мереж, водопостачання та каналізації, внутрішньої електропроводки та опалення.

Незабаром обиратимуть запобіжні заходи

Слідчі кажуть, що керівники трьох компаній, які проводили будівельні роботи, внесли у документацію неправдиві відомості щодо обсягів виконаних робіт.

Підприємець, який вів нагляд за будівництвом, затвердив всю документацію.

Збитки, які були завдані територіальній громаді Києва, підтвердили під час експертизи.

Підрядникам оголосили про підозру у привласненні майна організованою групою в особливо великих розмірах, а також у службовому підробленні. Якщо провину чоловіків визнає суд, їм загрожує від 7 до 12 років позбавлення волі. Бізнесмену інкримінують службову недбалість, яка спричинила тяжкі наслідки. Йому світить від 2 до 5 років ув'язнення.

Незабаром зловмисникам обиратимуть запобіжні заходи.