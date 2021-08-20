По данным следствия, виновниками преступления являются руководители трех подрядных компаний, а также предприниматель, который осуществлял технадзор на объекте. Они якобы завысили объемы выполненных работ, за что получили лишние 3,6 миллиона гривен.

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Подрядчики должны были осуществить ремонт инженерных сетей, водоснабжения и канализации, внутренней электропроводки и отопления.

Вскоре будут выбирать меры предосторожности

Следователи говорят, что руководители трех компаний, проводивших строительные работы, внесли в документацию ложные сведения относительно объемов выполненных работ.

Предприниматель, который вел надзор за строительством, подтвердил всю документацию.

Ущерб, который был нанесен территориальной общине Киева, подтвердили во время экспертизы.

Подрядчикам объявили о подозрении в присвоении имущества организованной группой в особо крупных размерах, а также в служебном подлоге. Если вину мужчин признает суд, им грозит от 7 до 12 лет лишения свободы. Бизнесмену инкриминируют служебную халатность, повлекшую тяжкие последствия. Ему светит от 2 до 5 лет заключения.

Вскоре злоумышленникам будут выбирать меры пресечения.