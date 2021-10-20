Підвали 5 будинків на Нивках у Києві затоплені окропом через прорив труб
Джерело:Kyiv Media
Мешканці одразу 5 будинків на вулиці Туполєва у Києві скаржаться на тотальні затоплення підвалів. Вода у приміщення стікає через прорив труб постачання гарячої води.
За словами мешканців, з початку року підтоплення ставалися вже тричі. При цьому люди бояться, що їх будинки впадуть, оскільки через гарячу воду на подвір'ї з'являються провали ґрунту та асфальту.
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Крім того, жителі бояться залишати у дворі свої машини, оскільки ті можуть в будь-який момент зваритися в окропі.
Вода стікає з зовнішніх трас
- У керуючій компанії кажуть, що вода у підвалах будинків з'являється через прориви тепломережі. Відкачувати її комунальники не поспішають.
- Замість того, щоб вирішити проблему, у Водоканалі та Київтеплоенерго довго сперечалися, чия вода потрапляє до житлових будинків.
Дійшло до смішного: почали відбирати проби води, щоб провести хімічний аналіз і визначити що це за вода. Переконались що це теплоносій,
– зазначив заступник директора комунального підприємства "Керуюча компанія" Петро Романюк.
У Київтеплоенерго зізнаються, що серйозна проблема існує, але кажуть про застарілі комунікації будинків з відпрацьованим на 80% терміном експлуатації.
Коли саме цю ділянку на вулицю Туполєва реконструюватимуть, комунальники не знають. У програму капремонтів її ще не внесли.
Також у Київтеплоенерго кажуть, що мешканці будинків мають самостійно звертатися до керуючої компанії та проводити ремонти підвалів. Мовляв, відновлювати герметизацію труб має балансоутримувач будинку.
Втім, люди збираються подавати на Київтеплоенерго до суду, а також перекривати дороги на знак протесту проти ситуації.