По словам жителей, с начала года подтопления происходили уже трижды. При этом люди боятся, что их дома упадут, поскольку из-за горячей воды во дворе появляются провалы грунта и асфальта.

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Кроме того, жители боятся оставлять во дворе свои машины, поскольку те могут в любой момент свариться в кипятке.

Вода стекает с внешних трасс

В управляющей компании говорят, что вода в подвалах домов появляется из-за прорывов теплосети. Откачивать ее коммунальщики не спешат.

Вместо того, чтобы решить проблему, в Водоканале и Киевтеплоэнерго долго спорили, чья вода попадает в жилые дома.

Дошло до смешного: начали отбирать пробы воды, чтобы провести химический анализ и определить что это за вода. Убедились что это теплоноситель,

– отметил заместитель директора коммунального предприятия "Управляющая компания" Петр Романюк.

В Киевтеплоэнерго признаются, что серьезная проблема существует, но говорят об устаревших коммуникациях домов с отработанным на 80% сроком эксплуатации.

Когда именно этот участок на улице Туполева будут реконструировать, коммунальщики не знают. В программу капремонтов ее еще не внесли.

Также в Киевтеплоэнерго говорят, что жители домов должны самостоятельно обращаться к управляющей компании и проводить ремонты подвалов. Мол, восстанавливать герметизацию труб должен балансодержатель дома.

Впрочем, люди собираются подавать на Киевтеплоэнерго в суд, а также перекрывать дороги в знак протеста против ситуации.