Пік прогнозують на кінець жовтня – листопад, – Рубан про COVID-19 у Києві

У Києві фіксують дедалі більше випадків COVID-19. Невдовзі ситуація із захворюваністю на коронавірус у столиці може погіршитися.

Про це в ефірі 24 каналу розповів начальник Держпродспоживслужби в Києві Олег Рубан. За його словами, наразі основні антивакцинальні заклики лунають від лікарів та медичного персоналу, які не інформують людей про необхідність проведення щеплень.

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"Прогнозований пік буде у нас (в Києві – 24 канал) в кінці жовтня – листопаді. Сьогодні захворюваність – серед дітей та підлітків. Дельта збудник вражає саме їх", – сказав начальник Держпродспоживслужби в Києві.

Згідно з його інформацією, наразі Київ є одним з лідерів щодо вакцинації від коронавірусу. Водночас необхідною є максимальна швидкість проведення щеплень.

Рубан: Можливі більш жорсткі протиепідемічні заходи

Олег Рубан пояснив, що наразі застосовують той обмежувальний захід, який ввели у всіх цивілізованих країнах – це впровадження обов'язкової вакцинації для певної категорії населення. Для критичної інфраструктури, місцевих органів влади та центральних органів виконавчої влади.

Відсоток вакцинації щодня підвищується, сказав Рубан. Проте це не ті показники, завдяки яким може мовитись про колективний імунітет.

За прогнозованим цифрам, пік захворюваності – в кінці жовтня – в листопаді. Можливо, буде перехід і на більш жорсткі протиепідемічні заходи, перехід у червону зону. Але сьогодні все під контролем. Олег Рубан Начальник Держпродспоживслужби в Києві

Олег Рубан про коронавірус у Києві: дивіться відео



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