Об этом в эфире 24 канала рассказал начальник Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан. По его словам, сейчас основные антивакцинальные призывы звучат от врачей и медицинского персонала, которые не информируют людей о необходимости проведения прививок.

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"Прогнозируемый пик будет у нас (в Киеве – 24 канал) в конце октября – ноябре. Сегодня заболеваемость – среди детей и подростков. Дельта возбудитель поражает именно их", – сказал начальник Госпродпотребслужбы в Киеве.

Согласно его информации, сейчас Киев является одним из лидеров по вакцинации от коронавируса. В то же время необходима максимальная скорость проведения прививок.

Рубан: Возможны более жесткие противоэпидемические меры

Олег Рубан пояснил, что сейчас применяют ту ограничительную меру, которую ввели во всех цивилизованных странах – это внедрение обязательной вакцинации для определенной категории населения. Для критической инфраструктуры, местных органов власти и центральных органов исполнительной власти.

Процент вакцинации ежедневно повышается, сказал Рубан. Однако это не те показатели, благодаря которым можно говорить о коллективном иммунитете.

По прогнозируемым цифрам, пик заболеваемости – в конце октября – в ноябре. Возможно, будет переход и на более жесткие противоэпидемические меры, переход в красную зону. Но сегодня все под контролем. Олег Рубан Начальник Госпродпотребслужбы в Киеве

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