В университете отрицают, что делали какие-то исследования. Относительно этого инцидента планируют обратиться в СБУ.

Актуально Закрытие школ и отмена массовых мероприятий: во Львове совсем скоро могут усилить карантин

От имени медуниверситета разослали фейковые письма

Некоторые издания Львовщины получили фейковые письма от ЛНМУ имени Даниила Галицкого. В них говорилось о вымышленных исследованиях по изучению вакцины Moderna и их выводах.

Официально заявляем – никаких исследований относительно Moderna или других официально зарегистрированных вакцин против COVID-19 научные подразделения университета не проводили, поскольку это не предусмотрено научно-исследовательскими планами нашего заведения,

– сообщила пресс-служба вуза.

Поэтому никаких псевдонаучных выводов в университете не делали. Также никто не подавал обращений в Министерство здравоохранения.

"Считаем распространение такого письма попыткой дискредитировать наш университет, как центр серьезных научных разработок и исследований, а также очередной провокацией, целью которой является взбудоражить общество и продолжать разжигать антивакцинаторские настроения", – добавили в вузе.

В медуниверситете отметили, что количество больных коронавирусом растет стремительными темпами, а Львовщина находится на пороге вхождения в красную зону. Поэтому такие письма считают не только провокационными, но и преступными. Для расследования этого инцидента руководство ЛНМУ обратится с заявлением в департамент киберполиции Нацполиции и в СБУ.



Какие привилегии получат вакцинированные украинцы / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала