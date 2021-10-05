На верхівку Пішохідного мосту у Києві залізла дівчина
Джерело:"Київ оперативний"
Кількох людей, які забралися на споруду Паркового моста через Дніпро у Києві побачили мешканці столиці 5 жовтня. Серед них була дівчина, яка здалася багатьом частково оголеною.
Очевидці зняли момент підйому дівчини на конструкцію на відео. Запис миттєво стали обговорювати у соцмережах. При цьому думки киян стосовно вчинку компанії розділилися.
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Одні користувачі зазначили, що на мості навіть є сходи, якими підіймалися тисячі людей. Інші ж – рішуче засудили небезпечну поведінку екстремалів.
Кияни сперечаються, гола, чи одягнена
- Хоча у коментарях під відео й обговорювали небезпеку залізання на висоту 26 метрів над рівнем води, більшість коментарів була присвячена одягу дівчини.
- Деяким здалося, що вона не мала його. Інші ж, навпаки кажуть про те, що дівчина була вдягнена у плаття тілесного кольору.
- Користувачі також пожартували, що дівчина створила щось типу популярної головоломки.
Чи викликали поліцію на місце інциденту, невідомо. Найімовірніше, закінчився інцидент тим, що компанія без проблем злізла з конструкції.
Дивіться відео, як дівчина залізла на Пішохідний міст у Києві: