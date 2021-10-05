На верхівку Пішохідного мосту у Києві залізла дівчина

Кількох людей, які забралися на споруду Паркового моста через Дніпро у Києві побачили мешканці столиці 5 жовтня. Серед них була дівчина, яка здалася багатьом частково оголеною.

Очевидці зняли момент підйому дівчини на конструкцію на відео. Запис миттєво стали обговорювати у соцмережах. При цьому думки киян стосовно вчинку компанії розділилися.

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Одні користувачі зазначили, що на мості навіть є сходи, якими підіймалися тисячі людей. Інші ж – рішуче засудили небезпечну поведінку екстремалів.

Кияни сперечаються, гола, чи одягнена

Хоча у коментарях під відео й обговорювали небезпеку залізання на висоту 26 метрів над рівнем води, більшість коментарів була присвячена одягу дівчини.

Деяким здалося, що вона не мала його. Інші ж, навпаки кажуть про те, що дівчина була вдягнена у плаття тілесного кольору.

Користувачі також пожартували, що дівчина створила щось типу популярної головоломки.

Чи викликали поліцію на місце інциденту, невідомо. Найімовірніше, закінчився інцидент тим, що компанія без проблем злізла з конструкції.

Дивіться відео, як дівчина залізла на Пішохідний міст у Києві: