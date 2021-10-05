Телеведучий каналу Live Олексій Павловський поділився своїм обуренням поведінкою актора. Адже той перейшов на відверті погрози в бік журналістів, які приїхали зняти сюжет на місце дорожньо-транспортної пригоди.
До теми Зірка серіалу "Пес" потрапив у ДТП в Києві: чи постраждав актор
Погрожував і обзивав
Помітивши біля свого авто журналістів із камерами, нетверезий Жонін почав поводити себе вкрай зухвало. Він обзивав чоловіків нецензурними словами, а також погрожував і лякав прокляттями. Зокрема, актор обіцяв знайти представників медіа, якщо сюжет про нього вийде в ефір, а також сказав красномовну фразу: "Якщо хочете жити добре, ось цього робити не можна".
Оператор та журналісти у відповідь спокійно йому сказали, що приїхали не сваритися, а просто виконувати свою роботу.
Брехав, що водій – не він
За словами Павловського, у момент аварії за кермом авто насправді перебував нетверезий Жонін. Втім актор почав клеїти дурня і вдавати, нібито автівкою керувала інша людина, адже він протаранив кілька чужих машин.
Відомий український актор Михайло Жонін – п’яний за кермом. Михайло відомий за головною роллю в серіалі "Пес". Кумир багатьох українців та символ справедливості для дітей. Але, на жаль, кумир на телеекрані та людина в реальному житті – суттєво різні,
– резюмував журналіст.
Увага! На відео присутня нецензурна лексика! Дивіться, як Михайло Жонін погрожував і грубив журналістам:
Скандал із Жоніним: деталі
- Аварія за участі авто Volkswagen Жоніна трапилася в ніч проти 3 жовтня у Дніпровському районі столиці.
- На щастя, ніхто з людей не постраждав, однак дві машини Subaru та Mercedes зазнали ушкоджень. Актор стверджував, що нібито був пасажиром, а не водієм.
Текст публікації Олексія Павловського:
Відомий український актор Михайло Жонін – п'яний за кермом.
Михайло відомий за головною роллю в серіалі "Пес". Кумир багатьох українців та символ справедливості для дітей. Але, на жаль, кумир на телеекрані та людина в реальному житті – суттєво різні.
Історія така: Михайло був за кермом автомобіля напідпитку, протаранив кілька автівок та клеїв дурня, що за кермом був не він.
Особливої уваги заслуговує те, як він спілкується з журналістами та відкрито погрожує.
Цитати Михайла: "Если хотите жить хорошо, вот этого делать нельзя".
Або: "Если это выйдет куда-то, с*ка, я вас найду".
(Про зйомку його на місці події).