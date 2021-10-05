Телеведучий каналу Live Олексій Павловський поділився своїм обуренням поведінкою актора. Адже той перейшов на відверті погрози в бік журналістів, які приїхали зняти сюжет на місце дорожньо-транспортної пригоди.

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Погрожував і обзивав

Помітивши біля свого авто журналістів із камерами, нетверезий Жонін почав поводити себе вкрай зухвало. Він обзивав чоловіків нецензурними словами, а також погрожував і лякав прокляттями. Зокрема, актор обіцяв знайти представників медіа, якщо сюжет про нього вийде в ефір, а також сказав красномовну фразу: "Якщо хочете жити добре, ось цього робити не можна".

Оператор та журналісти у відповідь спокійно йому сказали, що приїхали не сваритися, а просто виконувати свою роботу.

Брехав, що водій – не він

За словами Павловського, у момент аварії за кермом авто насправді перебував нетверезий Жонін. Втім актор почав клеїти дурня і вдавати, нібито автівкою керувала інша людина, адже він протаранив кілька чужих машин.

Відомий український актор Михайло Жонін – п’яний за кермом. Михайло відомий за головною роллю в серіалі "Пес". Кумир багатьох українців та символ справедливості для дітей. Але, на жаль, кумир на телеекрані та людина в реальному житті – суттєво різні,

– резюмував журналіст.

Увага! На відео присутня нецензурна лексика! Дивіться, як Михайло Жонін погрожував і грубив журналістам:

Скандал із Жоніним: деталі

Аварія за участі авто Volkswagen Жоніна трапилася в ніч проти 3 жовтня у Дніпровському районі столиці.

На щастя, ніхто з людей не постраждав, однак дві машини Subaru та Mercedes зазнали ушкоджень. Актор стверджував, що нібито був пасажиром, а не водієм.

Текст публікації Олексія Павловського:

Відомий український актор Михайло Жонін – п'яний за кермом.

Михайло відомий за головною роллю в серіалі "Пес". Кумир багатьох українців та символ справедливості для дітей. Але, на жаль, кумир на телеекрані та людина в реальному житті – суттєво різні.

Історія така: Михайло був за кермом автомобіля напідпитку, протаранив кілька автівок та клеїв дурня, що за кермом був не він.

Особливої уваги заслуговує те, як він спілкується з журналістами та відкрито погрожує.

Цитати Михайла: "Если хотите жить хорошо, вот этого делать нельзя".

Або: "Если это выйдет куда-то, с*ка, я вас найду".

(Про зйомку його на місці події).