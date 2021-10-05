Телеведущий канала Live Алексей Павловский поделился своим возмущением относительно поведения актера. Ведь тот перешел на откровенные угрозы в сторону журналистов, приехавших снять сюжет на место дорожно-транспортного происшествия.

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Угрожал и обзывал

Заметив возле своего авто журналистов с камерами, нетрезвый Жонин начал вести себя крайне вызывающе. Он обзывал мужчин нецензурными словами, а также угрожал и пугал проклятиями. В частности, актер обещал найти представителей медиа, если сюжет о нем выйдет в эфир, а также сказал красноречивую фразу: "Если хотите жить хорошо, вот этого делать нельзя".

Оператор и журналисты в ответ спокойно ему сказали, что приехали не ссориться, а просто выполнять свою работу.

Врал, что водитель – не он

По словам Павловского, в момент аварии за рулем авто на самом деле находился нетрезвый Жонин. Впрочем актер начал клеить дурака и делать вид, будто машиной управлял другой человек, ведь он протаранил несколько чужих машин.

Известный украинский актер Михаил Жонин – пьяный за рулем. Михаил известен по главной роли в сериале "Пес". Кумир многих украинцев и символ справедливости для детей. Но, к сожалению, кумир на телеэкране и человек в реальной жизни – существенно разные,

– резюмировал журналист.

Внимание! На видео присутствует нецензурная лексика! Смотрите, как Михаил Жонин угрожал и грубил журналистам:

Скандал с Жониным: детали

Авария с участием авто Volkswagen Жонина случилась в ночь на 3 октября в Днепровском районе столицы.

К счастью, никто из людей не пострадал, однако две машины Subaru и Mercedes получили повреждения. Актер утверждал, что якобы был пассажиром, а не водителем.

Текст публикации Алексея Павловского:

Известный украинский актер Михаил Жонин – пьяный за рулем.

Михаил известен по главной роли в сериале "Пес". Кумир многих украинцев и символ справедливости для детей. Но, к сожалению, кумир на телеэкране и человек в реальной жизни – существенно разные.

История такая: Михаил был за рулем автомобиля пьяным, протаранил несколько автомобилей и валял дурака, что за рулем был не он.

Особого внимания заслуживает то, как он общается с журналистами и открыто угрожает.

Цитаты Михаила: "Если хотите жить хорошо, вот этого делать нельзя".

Или: "Если это выйдет куда-то, с*ка, я вас найду".

(О съемке его на месте происшествия).