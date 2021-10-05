Девушка залезла на высоту 26 метров, очевидцы сняли момент подъема девушки на конструкцию на видео. Запись мгновенно стали обсуждать в соцсетях. При этом мнения киевлян относительно поступка компании разделились.

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Одни пользователи отметили, что на мосту даже есть лестницы, по которым поднимались тысячи людей. Другие же – решительно осудили опасное поведение экстремалов.

Киевляне спорят, голая или одета

Хотя в комментариях под видео и обсуждали опасность залезания на высоту 26 метров над уровнем воды, большинство комментариев было посвящено одежде девушки.

Некоторым показалось, что у нее не было одежды. Другие же, наоборот говорят о том, что девушка была одета в платье телесного цвета.

Пользователи также пошутили, что девушка создала что-то типа популярной головоломки.

Вызвали ли полицию на место инцидента, неизвестно. Скорее всего, закончился инцидент тем, что компания без проблем слезла с конструкции.

Смотрите видео, как девушка залезла на пешеходный мост в Киеве: